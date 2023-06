Anderlecht : Nadia Kammachi sera tête de liste Ecolo-Groen aux communales

La jeune femme est actuellement échevine en charge de la Rénovation urbaine, des Contrats de quartier durables, du Bien-être animal et de l’Hygiène.

Nadia Kammachi sera la tête de liste Ecolo-Groen aux élections communales d’octobre 2024, a-t-elle annoncé ce vendredi matin sur le plateau de Bonjour Bruxelles. La jeune femme est actuellement échevine en charge de la Rénovation urbaine, des Contrats de quartier durables, du Bien-être animal et de l’Hygiène. “Mardi soir, lors de l’assemblée générale Ecolo-Groen, j’ai été désignée comme tête de liste qui portera la liste communale en 2024“. Le premier échevin Jérémie Drouart laissera donc sa place en haut de la liste, tout comme Susanne Müller-Hübsch en charge de la Mobilité. “Chez Ecolo-Groen nous travaillons en collectif, ce n’est pas une décision qui est la mienne, il y a eu collectif.” L’assemblée générale décidera de la suite de la liste. “Je suis une personne qui a de l’énergie, et qui souhaite lutter contre les injustices. Je suis ingénieure de projet, j’ai travaillé dans l’énergie renouvelable et j’ai mis cette carrière entre parenthèse, je ne ferai pas carrière en politique“.

L’échevine se dit aussi candidate bourgmestre. Avec quel programme ? “J’écoute les gens, je vais dans les quartiers (…) je veux améliorer la qualité de vie des anderlechtois et un bourgmestre rassemble une équipe autour d’un projet politique“. Sur le dossier problématique de GoodMove à Cureghem, elle reconnait que “la participation n’a pas été optimale et assez largement diffusée, mais c’est ce que nous faisons aujourd’hui (…) nous devons retrouver le dialogue avec les habitants pour que les gens nous disent ce que l’on peut améliorer et comment“.

Si elle se déclare candidate bourgmestre, elle assure que ses rapports sont excellent avec le bourgmestre actuel Fabrice Cumps (PS) : “Je travaillerai avec tous ceux qui souhaitent développer des progrès ambitieux et progressistes pour la commune“.

T.D.