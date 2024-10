Anderlecht, Jette, Woluwe-Saint-Pierre, Ville de Bruxelles… : le point sur les accords de majorité

Certaines majorités sont d’ores et déjà formées, d’autres doivent encore être discutées.

Ville de Bruxelles – Accord conclu

Les listes PS-Vooruit, MR+ et Engagés ont conclu un accord pour constituer une coalition pour la prochaine mandature communale à la Ville de Bruxelles, a annoncé lundi le socialiste Philippe Close qui reste bourgmestre. DéFI qui n’a pas récolté suffisant de voix pour obtenir un siège au conseil communal, synonyme de grande déception pour Fabian Maigain (DéFI).

Anderlecht – Accord conclu

Il y a un accord à Anderlecht pour placer une coalition PS-Vooruit/MR-Engagés-CD&V-Open Vld aux commandes de la commune, ont annoncé ensemble leurs chefs de file, à savoir le socialiste Fabrice Cumps et la tête de liste libérale Gaëtan Van Goidsenhoven. Ensemble, les deux listes ont obtenu 30 des 47 sièges du conseil. Selon ceux-ci, Fabrice Cumps restera bourgmestre. Gaëtan Van Goidsenhoven sera, lui, président du conseil communal.

Saint-Gilles – Accord conclu

La Liste du Bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS) et Ecolo-Groen ont décidé de reconduire leur union aux commandes de la commune pour les six prochaines années. La Liste du socialiste a remporté les élections dans la commune, bien qu’en baisse, celle-ci a obtenu 33,8% des voix et 13 sièges sur 35 (-4). Le PTB est arrivé en deuxième position avec 24,4% (9 sièges, +5), juste devant Ecolo-Groen, crédité de 23,2% des voix et 8 sièges (-3), rendant possible la reconduction de la coalition sortante.

Ixelles – Accord conclu

Bien que la liste emmenée par le bourgmestre sortant, Christos Doulkeridis (Ecolo), arrivent en tête avec 28,4%, les Verts ne feront pas partie de la majorité. Les listes PS-Vooruit, MR-VLD et Les Engagés ont conclu un accord pour constituer une coalition pour la prochaine mandature communale à Ixelles. L’accord a été obtenu au petit matin, après une longue nuit de négociations. Il prévoit que Romain De Reusme (PS) occupe la fonction de Bourgmestre, Gautier Calomne (MR) de Premier Echevin et Geoffroy Kensier (Les Engagés) de Deuxième Echevin. La coalition réunit trois formations politiques qui sont sorties renforcées lors du scrutin de ce dimanche. Elle totalise 26 sièges sur les 43 du Conseil communal.

Etterbeek – Accord conclu

La coalition entre la liste du bourgmestre de Vincent De Wolf (MR), le PS et Les Engagés est désormais sur les rails. Malgré sa deuxième place, la liste Ecolo-Groen est renvoyé dans l’opposition. Durant la campagne, le maïeur avait conclu un accord pré-électoral avec les Engagés et les socialistes.

La liste du bourgmestre (37,8%) l’a emporté, suivie d’Ecolo-Groen (21,4%), Les Engagés (12,2%), PS-Vooruit (12%), PTB-PVDA (10,6%), DéFI (3,4%) et Volt Europa Etterbeek (2,7%).

Schaerbeek – En discussion

Aucune formule de coalition bipartite n’est possible. Il faudra au minimum passer par une tripartie pour disposer d’une majorité. La configuration politique issue du scrutin de dimanche connaît un bouleversement : la liste du Bourgmestre Bernard Clerfayt a subi une sévère défaite la reléguant à la cinquième place de l’échiquier avec 6 des 11 sièges récoltés en 2018. C’est le PS qui est sorti en tête avec 10 sièges et 19,2% des voix, devant le cartel MR-Les Engagés (10 sièges mais 18,2%), et Ecolo-Groen (9 sièges, -1) qui a limité la casse (-1,8%).

Saint-Josse – En discussion

Le bourgmestre sortant Emir Kir a remporté la majorité absolue dans la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode. Avec 50,5% des voix et 17 sièges sur 29, l’ex-PS peut conserver son écharpe maïorale. Il n’avait guère fait de secret, durant la campagne, sur ses intentions post-électorales, en cas de victoire : s’il ouvre sa majorité, ce ne sera ni avec le PS, ni avec Ecolo. Une volonté qu’il a confirmée à notre micro suite à l’annonce des résultats : il va contacter la liste MR-Engagés pour ouvrir sa majorité.

Forest – En discussion

La liste PS-Vooruit, emmenée par Charles Spapens, est arrivé deuxième aux élections communales, talonnant la liste MR-DéFI. Le socialiste souhaitait une “majorité progressiste” avant les élections. Il précise qu’il veut poursuivre le travail avec Ecolo, mais qu’il faudra un troisième parti pour avoir une majorité. Reste à savoir qui il choisira entre le PTB et la liste MR-DéFI.

Woluwe-Saint-Pierre – Accord conclu

Avec 61,7% des voix, la liste du bourgmestre emmenée par Benoît Cerexhe, réunissant Les Engagés, le Mr et l’Open Vld, remporte la majorité absolue dans la commune. Elle disposera de 24 sièges sur 35 au conseil communal. L’accord entre les centristes et les libéraux prévoit la reconduction de Benoit Cerexhe (Les Engagés).

Woluwe-Saint-Lambert – En discussion

La liste du bourgmestre d’Olivier Maingain conserve sa majorité absolue avec 45% des voix. Le maïeur souhaite cependant ouvrir les discussions à d’autres partis pour former une coalition. La piste MR+ ou Les Engagés est privilégiée.

Le MR+ est en forte progression et arrive en deuxième position (20,2%, +9,1 points) avec 8 sièges (+4). Les Engagés complètent le podium avec 12,4% (5 sièges, +3), devant Ecolo-Groen (12,1% 5 sièges, -1). Avec 7% pour la liste PS-Vooruit, les socialistes entrent au conseil communal avec 2 sièges (+2). La Team Fouad Ahidar (2,9%) n’a aucun élu

Uccle – En discussion

La liste du Bourgmestre Boris Dilliès (MR) est arrivée en tête dans la commune bruxelloise d’Uccle. Avec 39,8% des voix, cette liste de cartel avec DéFI n’obtient cependant pas la majorité absolue. Interrogé dimanche soir, libéral a annoncé qu’il entamerait des discussions ce lundi matin avec plusieurs partenaires potentiels de majorité : Ecolo-Groen, le PS et Les Engagés. Les dés ne sont donc pas encore jetés.

Watermael-Boitsfort – Accord conclu

La liste MR-GM-Engagés confirme un accord de majorité avec la liste Ecolo-Groen. “La majorité sortante se voit renforcée en termes de siège. On a un accord entre la liste MR-GM-Engagés et la liste Ecolo-Groen : nous allons hériter de la présidence du CPAS – c’est la première fois – et de deux échevinats avec des compétences importantes”, explique Tristan Roberti, tête de liste écolo.

Auderghem – En discussion

La liste de la bourgmestre, tirée par Sophie De Vos (DéFI), remporte 47,1% des voix, synonyme de large victoire. Elle va désormais prendre le temps de la réflexion pour former une coalition, bien qu’elle ait déjà la majorité absolue. La future coalition devrait être connue dans les prochains jours, précise Sophie De Vos sur notre antenne ce matin. La liste MR-Engagés, tirée par Valérie Glatigny, remporte 22,9% des voix.

Jette – Accord conclu

Un accord de majorité a été trouvé dimanche soir entre la liste de la bourgmestre, tirée par Claire Vandevivere, la liste Ecolo-Groen et la liste Open-MR. La majorité sortant est donc reconduite et Claire Vandevivere conserve le maïorat. La liste de la bourgmestre reste la première formation politique de la commune, mais fait nettement moins bien qu’aux élections précédentes. Elle atteint 24% des voix contre 37,8% en 2018.

Berchem-Sainte-Agathe – Accord conclu

La Liste du bourgmestre Christian Lamouline a conforté son leadership dans la commune bruxelloise de Berchem-Saint-Agathe. Avec 33,6%, cette liste étiquetée Engagés disposera de 12 sièges dans le nouveau conseil communal (+4 sièges). Christian Lamouline reste bourgmestre et reconduit la majorité avec les listes PS-Vooruit et Ecolo-Groen.

Ganshoren – Accord conclu

La liste du bourgmestre a tendance Les Engagés-CD&V et indépendants, emmenée par Jean-Paul Van Laethem, a conclu dimanche soir un accord de majorité avec la liste PS+Citoyens, mais sans DéFI. Les trois listes s’étaient accordés au printemps dernier pour proposer une nouvelle majorité ensemble. DéFI, n’a cependant obtenu qu’un seul siège. Le parti est alors exclu de la majorité.

Le bourgmestre reste en fonction après avoir obtenu le premier score de la commune, à savoir 1616 voix. Le poste de première échevine sera occupé par Karima Souiss (PS), suivie par Chantal De Saeger (LB), Aldo Alu (LB), Quentin Paelinck, Philippe Beghin, Lara Thommes. Khadija El Mahyaoui devient présidente du CPAS.

Molenbeek-Saint-Jean – En discussion

Catherine Moureaux (PS) veut une majorité de changement avec le PTB. Avec 12 sièges, la liste PS-Vooruit reste la première force à Molenbeek devant le PTB, qui devient un “incontournable” pour une future coalition. “Clairement, on va commencer par voir le PTB”, a-t-elle déclaré à la RTBF. Avec seulement 23 sièges, les deux partis devront ouvrir les négociations avec les verts et/ou la Team Fouad Ahidar.

Koekelberg – En discussion

À Koekelberg, le liste du bourgmestre emmenée par Ahmed Laaouej (PS) a décroché une majorité écrasante, avec plus de 50% des voix. Les socialistes gouverneront-ils seuls ? “Nous avons déjà un partenaire qui est Alternative Humaniste et, très important, la famille socialiste. Pour le reste, nous verrons. Nous allons prendre le temps d’analyser tout ça. La décision n’est pas encore prise, on verra“, détaille Ahmed Laaouej ce matin sur l’antenne de BX1.

Evere – Accord conclu

Malgré sa majorité absolue, la liste du bourgmestre Ridouane Chahid (PS), qui a récolté 45,9% des voix, s’associe au MR. Les libéraux vont ainsi hériter d’un poste échevinal. Le maieur avait déjà annoncé le soir des élections ne pas vouloir travailler seul.

