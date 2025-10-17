Anderlecht : environ 200 personnes rassemblées pour s’opposer à une expulsion au square de l’Aviation

Environ 200 personnes sont réunies ce vendredi matin au square de l’Aviation, à Anderlecht, pour s’opposer à l’expulsion de septante personnes.

Alors que septante personnes, dont quinze enfants, pourraient être expulsés ce dimanche matin d’un bâtiment du square de l’Aviation à Anderlecht, environ 200 personnes sont rassemblées depuis l’aurore, en musique, pour s’y opposer, et notamment installer des barricades pour bloquer les entrées. Selon les organisateurs, l’arrivée de la police sur place était attendue autour de 8h du matin, ainsi qu’un huissier plus tard dans la matinée.

Une solution de relogement est en cours de finalisation avec la Région bruxelloise : une nouvelle adresse a déjà été identifiée, et le propriétaire de ce futur lieu a marqué son accord à la signature d’une convention d’occupation temporaire. Mais les avocats du collectif dénoncent que cette expulsion ait lieu avant l’audience du recours, prévue le 3 novembre prochain. Ils pointent une procédure accélérée abusive.

Les lieux doivent être transformés en un hôtel de 48 chambres, même si pour l’heure le projet n’a pas encore obtenu de permis d’urbanisme.

Une pétition circule pour demander à la commune de repousser l’expulsion. En août dernier, le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) avait déjà refusé d’envoyer la police contre les occupants.

■ Les explications sur place d’Anaïs Corbin en direct, dans Bonjour Bruxelles.