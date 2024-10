Amélie Pans, tête de liste MR à Woluwe-Saint-Lambert, veut “tripler son score” aux communales

Amélie Pans, tête de liste MR à Woluwe-Saint-Lambert, était invitée dans la Matinale Bonjour Bruxelles. Elle est revenue sur ses ambitions pour le 13 octobre.

La candidate estime que sa liste est plus solide qu’en 2018 pour plusieurs raisons. “Je n’avais à l’époque pas exercer de mandat en tant que conseillère communale. Là, je suis chef de file depuis six ans. Nous sommes désormais beaucoup plus au fait des dossiers et avons pu construire un programme d’autant plus fort”, explique la libérale.

Le MR a grappillé quatre sièges lors des élections communales précédentes. Quelle est l’objectif à présent ? “Si nous arrivons à tripler notre score, ça serait formidable”, explique Amélie Pans. “Quand vous faites les projections de notre score lors des régionales à Woluwe-Saint-Lambert, nous arrivons à 15 sièges”.

■ Interview d’Amélie Pans, au micro de Fabrice Grosfilley.