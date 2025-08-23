Passer la navigation
Ambiance mauve et blanche pour le fan day du RSCA

Anderlecht plus que jamais en mauve et blanc aujourd’hui. Le Sporting organisait son fan day, l’occasion pour les supporters d’assister à un entraînement ouvert au public, et de rencontrer les joueurs.

Reportage de Rémy Rucquoi, Loïc Bourlard et Djop Medou Mvondo

23 août 2025 - 17h22
Modifié le 23 août 2025 - 17h45
 

