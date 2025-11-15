Alerte jaune à la pluie dans plusieurs provinces, dont Bruxelles : le numéro 1722 activé

L’avertissement court de samedi 18h00 à dimanche 19h00. Durant ce laps de temps, des averses modérées et continues pourraient arroser les territoires susmentionnés avec des cumuls pouvant atteindre 20 à 40 l/m² de précipitations sur une période de 12 à 24 heures.

Le SPF Intérieur a annoncé, à la suite de cette alerte, l’activation du numéro 1722, destiné à demander l’assistance des pompiers en cas de dommages causés par une tempête ou des dégâts des eaux. Il est demandé de privilégier l’introduction d’une demande sur le site internet 1722.be, qui demeure le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers, avant d’envisager d’appeler le numéro de téléphone, signale le service public fédéral.

Il est demandé d’appeler le numéro d’urgence 112 seulement dans une situation où une vie est en danger.

“L’objectif du guichet électronique 1722.be et du numéro 1722 est d’éviter de surcharger les centrales d’urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger”, explique le SPF Intérieur.

Belga