Alain Maron dit “partager les préoccupations” des activistes de Rise for climate

Vers 09h15, une dizaine d’activistes climatiques se sont rassemblés en face du Palais d’Egmont, en marge d’une réunion informelle des ministres européens de l’Environnement qui se déroulait au même moment.

Le cabinet du ministre bruxellois Alain Maron (Ecolo), chargé notamment de la Transition climatique, de l’Environnement et de l’Énergie, a déclaré “parfaitement comprendre et partager les préoccupations” des personnes présentes à l’action organisée lundi matin à Bruxelles par Rise for climate Belgium.

Le mouvement citoyen déplorait qu’à l’ordre du jour ne figure pas “l’essentiel, à savoir l’atténuation du changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre”.

Présidées par M. Maron, deux réunions sont en effet prévues en ce début de semaine, avec trois thèmes inscrits à l’agenda: l’adaptation et la résilience, l’économie circulaire et la transition juste. “Il est essentiel que les 27 s’attaquent à la racine du problème, en sortant au plus vite des énergies fossiles. Les mesures d’adaptation, aussi nécessaires soient-elles, seront insuffisantes pour éviter les décès dus au changement climatique”, insiste Rise for climate.

Pendant l’action, le ministre bruxellois est allé à la rencontre des personnes mobilisées. “Nous devons offrir un avenir à nos sociétés, à nous-mêmes et à nos enfants”, a ensuite réagi son cabinet lundi après-midi. Il souligne en outre que l’atténuation du changement climatique tient une “place importante” dans l’agenda du Conseil des ministres européens de l’Environnement, et assure que ceux-ci discuteront de cet aspect au cours d’une réunion de travail tenue lundi.

Il rappelle que ces discussions entendent faciliter la réalisation des objectifs climatiques fixés par l’UE, “soit une réduction de 55% de gaz à effet de serre d’ici 2030, afin d’arriver à la neutralité climatique en 2050”. Le cabinet du ministre bruxellois reste disponible pour évoquer tous ces sujets avec les membres de Rise for climate.

Belga