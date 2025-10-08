Agression sexuelle à l’école Notre-Dame à Anderlecht : des parents d’élèves manifestent face au manque de communication

L’émotion et la colère des parents après la révélation d’un cas de violence sexuelle dans l’école maternelle Notre-Dame. Même si le surveillant impliqué a été écarté, certains parents reprochent à la direction d’avoir tardé à communiquer. Ils ont prévu de manifester à l’entrée de l’école ce matin.

Les faits se seraient produits le 24 septembre dernier. Une assistante maternelle aurait surpris un surveillant agresser un enfant de 3 ans. Le surveillant a depuis été renvoyé, mais les parents ont été seulement prévenus dimanche dernier par la direction – soit 9 jours plus tard. Ils expriment aujourd’hui leur mécontentement devant l’école. De son côté, le pouvoir organisateur justifie ce délai par le fait que la direction n’a pas immédiatement été mise au courant par l’assistante maternelle des accusations et la nécessité d’apporter le meilleur accompagnement possible.

Les parents présents attendent de rencontrer la direction et ne partiront pas tant que cela n’aura pas eu lieu.

■ Duplex d’Anaïs Corbin dans le 8h