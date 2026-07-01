Pâtissier, couvreur… Actiris liste les 103 métiers définis comme fonctions critiques à Bruxelles

Actiris a publié la liste officielle de 103 métiers définis comme fonctions critiques dans la Région de Bruxelles-Capitale. Parmi ces métiers on retrouve le job de cuisinier, électricien ou encore gestionnaire d’assurances, fait savoir l’organisme régional chargé de la politique de l’emploi.

Une fonction critique est un métier pour lequel les employeurs éprouvent des difficultés à trouver du personnel. En raison, par exemple, du fait qu’il y a trop peu de candidats, ou alors sans les bonnes qualifications ou avec des conditions de travail difficiles ou perçues comme telles.

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La majorité des métiers sont présents sur la liste depuis plusieurs années, comme des métiers du secteur non marchand, notamment dans l’enseignement ou les soins infirmiers, mais aussi les métiers de l’horeca, les métiers techniques et les métiers du secteur de la construction

Méthodologie

La détection des fonctions critiques à Bruxelles se fait en deux étapes : l’analyse statistique et les consultations. D’abord, une analyse statistique des offres d’emploi reçues par Actiris est réalisée parmi les fonctions pour lesquelles Actiris a reçu un minimum de 20 offres d’emploi durant l’année de référence.

La liste statistique est ensuite validée et/ou complétée par une série de consultations internes à Actiris (Pôles Select) et externes (fédérations patronales, fonds sectoriels, Pôles Formation Emploi (PFE),Centre de Référence (CDR)).

Certains métiers peuvent aussi être désignés comme “fonction critique structurelle”, si le métier est apparu en tension de recrutement à plusieurs reprises au cours des cinq dernières années.

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Nouveaux ajouts

Voici les nouveaux métiers qui ont été désignés comme fonction critique dans l’édition 2026 de la liste dressée par Actiris :

Pâtissier-chocolatier-glacier

Couvreur de toits plats

Chef de cuisine de collectivité

Assistant juridique

Mécanicien d’entretien pour les voitures de société et camions

Technicien automobile

Conducteur de poids-lourd permis C

Cette année, certaines fonctions ont également disparu de la liste, notamment analyste financier et vendeur d’appareils électriques.

►La liste complète des fonctions critiques en Région bruxelloise

Actiris a également produit un podcast informatif à propos des fonctions critiques avec des perspectives du terrain. Ce podcast est disponible sur Youtube et Spotify.

BX1 avec Belga