À Bruxelles, record de fréquentation pour les Heritage Days 2025

Avec plus de 200 activités dans les 19 communes bruxelloises, l’événement a mis en valeur un patrimoine souvent méconnu, entre lieux emblématiques comme la Villa Empain ou Flagey, et ouvertures exceptionnelles comme les Grandes Brasseries Atlas.

Les Heritage Days 2025 ont rencontré un vif succès les 20 et 21 septembre, attirant plus de 50.000 visiteurs autour du thème « Art Déco, années folles, années krach ». La fréquentation a plus que doublé par rapport à 2024, confirmant l’engouement du public pour un patrimoine vivant, accessible et fédérateur.

Les lieux les plus visités cette année ont été BOZAR, la Basilique nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg et les jardins du Musée Van Buuren. Plusieurs bâtiments, tels que les Grandes Brasseries Atlas (826 visiteurs), la British International School of Brussels (1.062 visiteurs) et l’Athénée Robert Catteau (867 visiteurs), ouvraient leurs portes pour la première fois. “Accueillir plus de 50.000 personnes dans nos bâtiments historiques et activités est une immense fierté. Les Heritage Days ont pleinement rempli leur mission: rendre notre patrimoine accessible à toutes et tous”, conclut ravie Ans Persoons.

Rédaction