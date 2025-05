307 victimes en 2024 : le centre antipoisons appelle à la prudence lors de l’utilisation de produits de piscine

En 2024, 112 enfants de moins de 14 ans ont été victimes de blessures et intoxications provoquées par ces substances chimiques.

À l’approche des beaux jours, le Centre antipoisons et le SPF Santé publique appellent les propriétaires et utilisateurs de piscines à la prudence lors de la manipulation de produits d’entretien.

“L’année dernière, nous avons reçu 275 appels concernant une exposition à des produits d’entretien pour piscines. Au total, il y a eu 307 victimes”, explique Patrick De Cock, porte-parole du Centre antipoisons. Pour endiguer le phénomène, le Centre antipoisons et le SPF Santé publique ont édité une brochure rappelant les bons gestes lors de l’utilisation des produits d’entretien. Il est notamment recommandé de veiller à stocker et manipuler ces substances hors de portée des enfants.

Les autorités rappellent qu’il existe trois voies d’expositions principales: par inhalation de vapeurs de chlore, par contact local avec la peau ou les yeux et par ingestion de chlore. En cas d’inhalation de gaz chlorés, il est préférable de se rendre immédiatement à l’air frais. Si les difficultés respiratoires s’aggravent, s’accompagnent d’une difficulté à inspirer profondément ou ne diminuent pas en quelques heures, il est nécessaire de consulter un médecin. En cas de contact avec la peau et les yeux, il est important de rincer immédiatement et abondamment à l’eau tiède courante (15 minutes).

En cas d’ingestion d’une pastille, il est recommandé de ne pas faire vomir la victime afin d’éviter un second contact avec l’œsophage: “Faites boire quelques gorgées d’eau à la victime et surveillez les symptômes pendant les quatre heures suivantes. En cas de douleur, de difficultés respiratoires, de vomissements importants, de production excessive de salive ou si vous remarquez un gonflement ou des lésions dans la bouche, rendez-vous l’hôpital.” Le centre antipoisons peut être contacté 24h/24 gratuitement au numéro 070/245.245.

Belga