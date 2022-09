300 amateurs auditionnent à la Monnaie et espèrent intégrer le chœur d’un futur opéra

Le Théâtre de la Monnaie a accueilli un casting hors du commun : plus de 300 amateurs se sont présentés pour tenter d’intégrer le chœur du futur opéra Cassandra.

Une douce musique a résonné dans le centre de Bruxelles ce samedi après-midi. Il provenait du Théâtre de la Monnaie, où une centaine d’amateurs de chorale et de chant lyrique participaient à atelier, conduit par Laurence Renson, célèbre cheffe de chœur.

Les participants espèrent prendre part à un nouveau projet d’opéra, le premier du compositeur Bernard Foccroulle, intitulé “Cassandra”. Cette pièce met en avant les lanceurs d’alertes sur la question climatique : “On a voulu vraiment ouvrir les portes de la monnaie et aller vers tous les citoyens qui ont envie de faire quelque chose notamment pour la question du climat, mais qui se sentent parfois impuissants“, explique Marie-Caroline Lefin, coordinatrice des événements publics de la monnaie. Le projet a l’ambition de “mobiliser les personnes autour, et mettre tout ça en lien avec l’art et la musique“, poursuit-elle.

Pour la cheffe de chœur du projet, Laurence Renson, c’est un réel défi. Elle sort de ses classes plus restreintes de l’académie de Woluwe-Saint-Lambert, pour se retrouver dans cette grande salle de la Monnaie : “Je dois dire que c’est très impressionnant quand on se retrouve devant tout ce monde. C’est ma première fois, devant autant de personnes, mais ce qui est assez épatant, c’est que le groupe répond bien. On se demande si ça va prendre, et ça prend“, nous confie Laurence Renson.

Près de 300 personnes se sont rassemblées pour former ce chœur amateur, et peut-être faire partie de l’opéra, mais seules 80 personnes seront choisies. En attendant, des ateliers et autres auditions seront organisés pour que le chœur soit finalement formé à la fin du mois.

■ Reportage de Camille-Flora Damanet, Camille Dequeker et Timothée Sempels