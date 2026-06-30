250 ans des USA : deux journalistes dénoncent leur expulsion du Cinquantenaire après avoir posé une question

Deux journalistes européens qui couvraient les festivités des 250 ans des États-Unis ce dimanche au Cinquantenaire, à Bruxelles, ont été expulsés du site par la police belge, à la demande de l’ambassadeur Bill White qui n’avait pas apprécié leur question, dénoncent-ils dans un article.

Quelques jours auparavant, l’un des deux journalistes, Samuel Dempsey, avait affirmé sur son compte Instagram que l’ambassadeur White avait “implicitement menacé un résident américano-belge” parce que ce dernier avait exhorté le groupe musical Zac Brown Band à ne pas se produire aux festivités du Cinquantenaire, selon “The European Correspondent”.

Invités à l’événement en tant que journalistes, lui et son collègue Julius Fintelmann ont approché l’ambassadeur en fin de journée et lui ont demandé une réaction à ce sujet, tout en filmant. Un responsable leur a répondu qu’ils n’étaient pas autorisés à poser des questions.

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“Vingt minutes plus tard, environ huit policiers en civil nous ont encerclés et nous ont fait sortir de l’événement”, rapportent les journalistes, selon qui l’organisation avait décrit Samuel Dempsey aux agents comme représentant une “menace active”. Après un quart d’heure de questions, les agents “ont reconnu que nous étions journalistes et que nous ne devions pas être arrêtés”. Le duo a tout de même été escorté hors du site.

Questionnant l’ambassade le lendemain, les journalistes ont reçu une réponse de Bill White les traitant de “losers”, ajoute Julius Fintelmann ce mardi sur son profil LinkedIn.

Interrogée en salle de presse lors de son briefing quotidien, la Commission européenne a renvoyé aux autorités nationales, au cas où les journalistes impliqués donnaient suite à l’incident.

Belga – Photo : Belga