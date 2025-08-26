219 journalistes tués à Gaza : action de solidarité des journalistes belges au Mont des Arts

Environ 400 personnes se sont rassemblées mardi midi au Mont des Arts, à Bruxelles, à l’appel de plusieurs organisations de journalistes belges, européennes et internationales, pour rendre hommage aux reporters tués dans la bande de Gaza.

Action de solidarité, mais aussi de résistance, a lancé le réalisateur Thierry Michel, l’un des initiateurs de l’action de solidarité. Ceux-ci ont dénoncé la politique de ciblage de la presse à Gaza par l’armée israélienne et appelé les institutions européennes et internationales à leurs responsabilités. Ils ont rappelé que les journalistes gazaouis sont les seuls à pouvoir rapporter et documenter la situation sur le terrain, et demandés une nouvelle fois la levée de l’interdiction de l’accès de la bande de Gaza à la presse internationale.

Depuis le début de l’opération menée par Israël à Gaza, au lendemain de l’attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, 219 journalistes ont été tués dans l’exercice de leur fonction, dont cinq ont encore été tués hier lundi dans une frappe menée par l’armée israélienne.

La mobilisation était co-organisée entre autres par la Fédération européenne des journalistes (FEJ), la Fédération internationale des journalistes (la FIJ), le Syndicat des journalistes palestiniens, l’AJP (l’association des journalistes professionnels) et son pendant flamand la VVJ et le Syndicat des journalistes palestiniens.

Les organisations ont exigé “la fin de la guerre et des assassinats de journalistes”, tout en pointant la responsabilité des institutions européennes et de la communauté internationale.

Rédaction – Photo : Belga