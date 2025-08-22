Métro 3 : le permis d’urbanisme octroyé pour la destruction de l’intérieur du Palais du Midi

Les travaux soumis à ce permis sont prévus à partir de février 2026.

Le permis d’urbanisme pour la destruction du Palais du Midi a été octroyé le 21 aout, avons-nous appris. Le projet prévoit la déconstruction de l’intérieur du bâtiment, la reconstruction de commerces et d’équipements scolaires, sportifs et culturels, l’aménagement de deux espaces publics dans les cours extérieures ainsi que la rénovation des façades existantes.

Depuis plusieurs années, le Palais du Midi est au coeur d’un blocage dans le chantier du tronçon sud de la future ligne de Métro3. En raison de l’instabilité des sols, la Stib souhaite démembrer le batiment, y réaliser les travaux, puis le recontruire. Cette solution a longtemps suscité des levées de boucliers, des riverains, des commerçants du quartier, et des clubs de sports qui occupaient le bâtiment.

Malgré plusieurs demandes de classement du bâtiment par l’Arau (Atelier de Recherches urbaines), Urban.brussels a décidé d’octroyer le permis.

Les travaux soumis à ce permis sont prévus à partir de février 2026. Ils seront réalisés par la Stib.

Un recours au Conseil d’Etat est possible dans les 60 jours.

Plus d’informations dans les prochaines minutes

Thomas Dufrane, image Belga