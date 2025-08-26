Passer la navigation
Le point sur les principaux chantiers de la STIB

Si de nombreuses lignes reprennent du service à la rentrée, de nombreux chantiers STIB impactent le trafic aux quatre coins de la Région. Le tram 82 circule à nouveau  entre Wiels et Neerstalle mais reste interrompu vers Drogenbos. La chaussée de Neerstalle reste fermée à la circulation jusqu’à la fin de l’année. Le 97 ne circule toujours pas; et des travaux importants ont lieu dans les rues Édouard Stuckens et Henri Van Hamme (ligne 55).

■ Tour d’horizon complet avec Sabine Ringelheim, Yannick Vangansbeek et Pierre Delmée.

Le tram 82 et le bus 54 de retour au centre de Forest, de nombreuses autres lignes reprennent du service à la rentrée

26 août 2025 - 11h28
Modifié le 26 août 2025 - 11h28
 

