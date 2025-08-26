Le point sur les principaux chantiers de la STIB

Si de nombreuses lignes reprennent du service à la rentrée, de nombreux chantiers STIB impactent le trafic aux quatre coins de la Région. Le tram 82 circule à nouveau entre Wiels et Neerstalle mais reste interrompu vers Drogenbos. La chaussée de Neerstalle reste fermée à la circulation jusqu’à la fin de l’année. Le 97 ne circule toujours pas; et des travaux importants ont lieu dans les rues Édouard Stuckens et Henri Van Hamme (ligne 55).

■ Tour d’horizon complet avec Sabine Ringelheim, Yannick Vangansbeek et Pierre Delmée.

