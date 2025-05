La fin des travaux du métro 3 (encore) repoussée

Initialement prévue pour 2030-2031, la mise en service du tronçon gare du Nord – Albert de la future ligne de métro 3 à Bruxelles n’interviendra vraisemblablement pas avant 2032, voire 2033.

C’est ce qu’a confirmé mardi le directeur général de la Stib, Brieuc de Meeûs, lors de la présentation du rapport annuel 2024 de l’opérateur. “Je pense qu’on y arrivera un jour, quoiqu’il arrive”, a-t-il répondu lorsqu’on l’a interrogé sur la certitude que les travaux iront à leur terme. Le calendrier reste incertain et pourrait encore glisser.

■ Interview de Brieuc de Meeûs au micro de Rémy Rucquoi

Le CEO de la société bruxelloise de transport public insiste quand même sur le fait que “les travaux avancent bien“, notamment à la station Toots Thielemans ou à celle d’Albert. “Et on a déjà construit des kilomètres de tunnels.” Entre la Tour du Midi et le Palais du Midi, par exemple. “Mais on doit évidemment respecter les décisions politiques“, a-t-il ajouté.

Surcouts et blocages

Le chantier subit en effet plusieurs ralentissements, principalement en raison de surcoûts majeurs et de blocages politiques. À la gare du Nord, un tunnel clé sous les voies ferroviaires, destiné à servir d’arrière-gare de retournement, a vu son budget doubler : de 44 à 88 millions d’euros. En mars dernier, le gouvernement bruxellois, en affaires courantes, a refusé d’approuver la poursuite des travaux à cet endroit, invoquant l’incertitude autour de la soutenabilité budgétaire du projet.

Cette paralysie politique touche également le dossier du Palais du Midi, autre point névralgique du tracé. Ce chantier, estimé à près de 400 millions d’euros, cristallise les tensions au sein de la majorité bruxelloise et suscite l’opposition d’associations locales. La Ville de Bruxelles a rendu un avis favorable lors de la concertation du 15 avril, assorti de conditions strictes. Là aussi, une décision du gouvernement régional est attendue, mais son statut en affaires courantes rend l’issue incertaine.

