En moyenne, huit cyclistes sont verbalisés chaque jour pour l’utilisation de leur GSM au guidon

Un total de 1.628 cyclistes ont été surpris en train d’utiliser leur GSM en roulant au cours du premier semestre 2024, soit environ 8 cyclistes par jour et près de 3% de toutes les infractions constatées en matière d’utilisation du GSM dans la circulation, ressort-il des chiffres demandés par le député CD&V Franky Demon au ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke (Les Engagés).

De grandes différences régionales

Selon ces chiffres, il existe de grandes différences régionales. La province d’Anvers arrive en tête de liste avec 609 infractions constatées, suivie de la Flandre orientale avec 301 cas. La province du Luxembourg arrive en dernière position, avec un seul cycliste pris en flagrant délit. Selon M. Demon, ces différences semblent surtout refléter des habitudes de contrôle différentes entre les zones de police.

La plupart des contrevenants sont des jeunes hommes : à Anvers, 71,4 % des cyclistes pris en flagrant délit étaient des hommes, et même 74,7 % en Flandre orientale. Le groupe des 18-25 ans se démarque également, avec 179 constatations à Anvers. La Région de Bruxelles-Capitale fait exception, où ce sont surtout les 26-35 ans qui dominent les statistiques.

Adapter le montant ?

“Les jeunes eux-mêmes indiquent qu’ils ne sont pas suffisamment conscients de l’interdiction d’utiliser un GSM à vélo et des amendes correspondantes, malgré les nombreuses campagnes menées par la police. Cela montre clairement que nous devons continuer à sensibiliser, et pas seulement par le biais de campagnes“, a commenté M. Demon.

Ce dernier plaide par ailleurs pour que l’on se penche sur le montant des amendes. “Il n’est pas logique qu’un cycliste reçoive une amende aussi élevée qu’un conducteur de voiture ou de camion. Il serait plus logique d’adapter l’amende en fonction du risque que représente le conducteur en utilisant son GSM”, selon le député CD&V.

À l’heure actuelle, se faire surprendre avec un GSM au volant vaut une amende de 174 euros, un montant qui passera à 201 euros dès l’année prochaine.

Belga