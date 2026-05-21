Autoroute A12 : la sortie Meise fermée deux jours pour réasphaltage

La fermeture débutera mercredi midi et se poursuivra jusqu’à jeudi vers 14h00. Les conducteurs qui doivent se rendre à Meise devront poursuivre leur route jusqu’à l’échangeur de Strombeek-Bever et faire demi-tour sur le ring de Bruxelles (R0), avant de prendre la sortie Meise sur l’A12 en direction d’Anvers.

Ces travaux se déroulent dans le cadre du chantier de rénovation de l’A12 qui a débuté en mars entre Meise et Londerzeel. Les voitures sont pour l’heure déviées, dans les deux sens, sur les seules voies en direction d’Anvers. Les véhicules passeront de l’autre côté, vers Bruxelles, à partir du 14 juin. Le chantier doit se clôturer en septembre prochain.

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