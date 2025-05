Immobilier : les 20 rues les plus chères de Belgique sont à Bruxelles

Une rue d’Uccle est la plus chère de Belgique.

Les 20 rues les plus chères des 12 plus grandes villes de Belgique se trouvent toutes à Bruxelles, révèle mardi une enquête d’Immoweb. En tête de liste se trouve l’avenue des Châlets à Uccle, où le mètre carré se paie en moyenne 5.688 euros par mètre carré. Viennent ensuite la rue de la Vallée à Bruxelles (5.521 euros/m2) et l’avenue des Klauwaerts à Ixelles (5.447 euros/m2).

En Wallonie, les 10 rues où les logements sont les plus onéreux se trouvent à Namur. La rue Saint-Jean est en pôle position avec 3.174 euros/m2, suivie de la rue des Fossés Fleuris (3.146 euros/m2) et de la rue du Président (3.080 euros/m2). La rue la plus chère de Flandre est le Vogelmarkt à Gand, où il faut débourser en moyenne 5.116 euros par mètre carré, ce qui la place à la 21e position du classement général. Elle est suivie par la Rector de Somerplein (5.015 euros/m2) et la Monseigneur Ladeuzeplein (4.969 euros/m2), toutes deux à Louvain.

À l’inverse, la rue la moins chère de Bruxelles est la rue de Groeninghe à Molenbeek-Saint-Jean, où le prix atteint en moyenne 2.206 euros/m2. La rue Maréchal Foch à Charleroi est la moins chère de Wallonie avec 1.197 euros/m2. Enfin, Hasselt est la ville qui compte le prix au mètre carré le moins élevé de Flandre, avec 1.787 euros.

