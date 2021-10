Tests gratuits, dépistage en pharmacie… : comment les théâtres s’organisent face au Covid Safe Ticket

Les théâtres imaginent déjà les protocoles qui seront en place dès le 15 octobre suite à la mise en place du Covid Safe Ticket.

Dès le 15 octobre prochain, le Covid Safe Ticket sera étendu aux événements intérieurs de plus de 50 personnes et aux structures du monde culturel. Dans les théâtres, on se prépare donc à ce nouveau protocole sanitaire qui demande la vérification d’un QR code. Ce code ne peut être fourni que sur confirmation d’une double vaccination contre le Covid-19, sur présentation d’un test PCR ou antigénique négatif, ou confirmation d’un certificat de rétablissement.

Au Théâtre Le Public, pour permettre à toutes et tous d’assister aux spectacles, des tests antigéniques gratuits seront proposés avant chaque représentation. Ces tests seront réalisés une demi-heure avant chaque spectacle, et près de 800 tests sont déjà prévus en octobre. Le théâtre a obtenu ces tests gratuitement après avoir obtenu l’accord du fédéral. Ce système sera testé durant un mois avant une éventuelle prolongation.

Au Théâtre National Wallonie-Bruxelles, pas de test gratuit : le public qui souhaite se faire tester est invité à se rendre dans une pharmacie dans le quartier pour passer un test antigénique, payant celui-là. En cas de test négatif, le pharmacien délivre alors une attestation au spectateur qui peut se rendre au théâtre. Toutefois, selon l’association pharmaceutique belge, ce document n’a aucune base légale. Seuls le certificat et le QR code sont valables. Or, il faut près d’une heure pour les obtenir… Le Théâtre National assure toutefois sa bonne foi et plaide un protocole complexe.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Yannick Vangansbeeck et Laurence Paciarelli.