Rapol’OG : découvrez la house’NB, une combinaison de house, du scratch et un MC dès 20h avec DJ Mak

Du lundi au vendredi, jusqu’au 4 mars prochain, Rapol’OG vous propose de 20h00 à 23h00 des sets de DJ en lien avec la Région bruxelloise.

Ce mercredi, vous pourrez écouter le créateur d’un nouveau style unique appelé House’NB, qui combine le R&B sur un rythme house, avec du scratch, un MC et du show. À l’ancienne. Et pour cause, DJ Mak a grandi au son de la musique électronique, élevé par un père lui-même DJ dans les années ’80. Cela lui a permis d’avoir accès à une grande collection de vinyles et a éduqué son oreille à mélanger des sonorités variées. Mais c’est à partir des années 2000 qu’il achète ses premières platines, et ambitionne de faire du DJing son métier.

Il est membre du crew fondé par DJ HMD, l’Illegal Mixtapes, mais poursuit une carrière solo depuis peu.

C’est la texture et l’originalité de ses mélanges de sonorités qui le distingue des autres DJ de la capitale. Découvrez-le en musique ce mercredi soir dans RAPOL’OG.

► Retrouvez le DJ set de DJ Mak ce mercredi dès 20h00 dans RAPOL’OG sur BX1, radio de Bruxelles : c’est à écouter en DAB+ et sur notre site bx1.be/radio !