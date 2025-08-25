“On est hyper fier et content”: Koffi Olomidé de retour à Bruxelles le 6 septembre

Icône de la musique congolaise, Koffi Olomidé sera en concert à Bruxelles le 6 septembre, à l’ING Arena. Un retour après plus de 15 ans d’absence sur nos scènes pour celui qui compte presque 50 ans de carrière et des dizaines d’albums. Influence majeure de la musique congolaise et africaine, il a été nommé ambassadeur de la culture congolaise en 2022.

“On est hyper fier et content du grand retour de Koffi Olomidé, ici à Bruxelles, capitale de l’Europe, mais aussi de la grande diaspora congolaise“, a commenté le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), ce week-end lors d’une rencontre, pour rassurer les fans inquiets d’une possible annulation.

