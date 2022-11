L’édition 2023 du Listen Festival, un festival de musique électronique, se tiendra du 29 mars au 2 avril

Le Listen Festival reviendra pour une nouvelle édition du 29 mars au 2 avril 2023 dans divers lieux emblématiques de Bruxelles, ont fait savoir mardi les organisateurs. Ceux-ci ont également annoncé les neuf premiers événements nocturnes du festival. Pour la première fois, une fête sera organisée à la Gare Centrale.

Parmi les premières informations dévoilées, les organisateurs ont confirmé la présence de Slagwerk et He4rtbroken le vendredi 31 mars à Bruxelles-Congrès. Le même jour, le C12 accueillera Crevette Records et Hybrid Nights, alors que AliA et Maloca Records se produiront au Buda Bxl.

Le samedi 1er avril ne sera pas en reste avec The Way You Move et Mo Mamba à Bruxelles-Congrès, Palms Trax à la Gare Centrale ainsi qu’Under My Garage, Kalahari Oyster Cult et Chanoirs au C12. Le Fuse se mobilisera également pour l’événement, lors duquel une rave de 27 heures sera organisée au Buda Bxl (entre le 1 et le 2 avril).

Le rendez-vous annuel rassemblera une nouvelle fois “une combinaison d’artistes locaux et internationaux“, assure l’organisation. Pour ce faire, les amateurs de musique pourront découvrir aussi bien des noms belges comme A.Brehme, Alfred Anders, AliA, Blck Mamba, Catalina, Dj Rino, Fais Le Beau, He4rtbroken DJ’s, Hypna, Le Motel, Lefto Early Bird, La Dame, Lux18, que des artistes internationaux tels que Craig Richards B2B Francesco Del Garda, Dee Diggs, Dis Fig, DJ Narciso B2B Endgame, DjRUM, Ehua, Eris, LCY, LTJ Bukem & Ruthless MC, Madam X, Mor Elian, NVST, Objekt, Octo Octa.

Comme à chaque édition, le Listen Festival s’associe à des influenceurs musicaux noir-jaune-rouge. “L’objectif principal est de donner à la scène bruxelloise une plateforme internationale et, en coopérant avec divers acteurs locaux, le festival entend illustrer le potentiel infini de la florissante scène musicale bruxelloise“, indiquent les organisateurs. Les premiers noms dévoilés sont ceux de Slagwerk, He4rtbroken, Fuse, Crevette Records, Alia & Maloca Records, The Way You Move, Under My Garage et Spek and Gay Haze.

L’édition 2022 avait attiré environ 20.000 personnes. Le reste du programme sera annoncé très prochainement. Les billets sont en vente depuis ce mardi 29 novembre sur leur site internet.

Belga – Photo : Listen Festival