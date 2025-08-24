Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le cidre en fête au festival “POMPOMPOM”

C’est peut-être la boisson qui vous a rafraîchi vos soirées d’été : le cidre. Une vingtaine de producteurs belges, français ou encore scandinaves se sont rassemblés tout ce week-end au VauxHall, dans le parc de Bruxelles. L’occasion de déguster leur production, dans une ambiance toute particulière.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Karim Fahim et Stéphanie Mira

Lire aussi :

Partager l'article

24 août 2025 - 18h34
Modifié le 24 août 2025 - 18h34
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales