Alexia Bertrand sur la fin des cumuls de mandat : “On risque de perdre l’expertise des bourgmestres”

Un projet de réforme vient d’être soumis à la Commission des Affaires intérieures. Et l’objectif est de supprimer le cumul d’un mandat, d’une fonction communale et celui d’un député. Pour Alexia Bertrand, cheffe de groupe MR au Parlement Bruxellois, ce projet est une mauvaise idée.

Pour Alexia Bertrand, cette réforme “c’est le politique qui parle au politique et pas aux citoyens“. Pour la Cheffe de groupe MR, il aurait été plus judicieux de réduire le nombre de députés, “plutôt que de perdre l’expertise de ces 6 ou 7 personnes“. En effet, cela concerne moins d’une dizaine de personnes sur 89 membres.

Grâce à l’expertise des bourgmestres qui sont en lien direct avec la population, il y a un témoignage de terrain. Pour Alexia Bertrand, cette réforme est trop radicale : “plus un seul bourgmestre, plus un seul échevin ne peut siéger au Parlement bruxellois. Et constamment, au Parlement bruxellois, quelque soit notre parti, on se tourne vers les échevins et vers les bourgmestres“. Car l’analyse de ces derniers permet de vérifier si une décision politique, ou bien une proposition d’ordonnance, peut-être possible et surtout conforme à la réalité du terrain.

Si la réforme est votée, elle sera active à partir de 2024.

■ Camille Paillaud / Une interview réalisée par Fabrice Grosfilley