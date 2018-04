La zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles fait un premier bilan : 138 retraits de permis sur le premier trimestre

Lors du première trimestre de l’année 2018, 21.684 automobilistes ont été soumis à un test ou à un pré-test d’haleine lors d’actions alcool et drogues au volant menées sur le territoire de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

La police a procédé à 138 retraits immédiats de permis de conduire dont 17 pour consommation de stupéfiants au volant parmi les 32 dossiers de consommation de drogue ouverts.

Outre les actions mensuelles “alcool et drogues au volant” mobilisant une trentaine de policiers, principalement les nuits de week-end, des actions ponctuelles de moyenne et petite envergure ont également été mises en place. De janvier à mars 2018, 68 opérations visant à réprimer la conduite sous influence ont été organisées sur la zone. La plus haute concentration d’alcool mesurée s’élevait à 3,05 grammes d’alcool par litre de sang, soit plus de six fois la limite autorisée.

