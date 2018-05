La Zinneke Parade prépare sa joyeuse entrée ce vendredi soir, avant le grand défilé

J-1 avant la grande parade bruxelloise. Derniers réglages avant l’heure H, ce samedi à 15h! Ce vendredi soir, au QG de la Zinneke rue Masui, à Schaerbeek, les Zinneke se préparent…

Avant la Zinneke Parade de ce samedi après-midi dans le centre de Bruxelles, sur le thème “Illégal”, de nombreux chars et des participants à la parade vont faire leur Joyeuse Entrée sur la Place d’Espagne ce vendredi soir. Pour cette soirée spéciale, pleine de mystères, le thème est “D’or et d’ombre”. Et certains artistes ont pris ce thème à la lettre…

■ Duplex d’Alexis Gonzalez et Hugo Marx.