Votez parmi les cinq noms sélectionnés pour le futur pont au-dessus du canal

Un nouveau pont enjambera bientôt le canal Charleroi-Bruxelles-Anvers à hauteur de l’avenue du Port.

Nouveau pont, nouveau nom. Mais pas n’importe quel pont, puisqu’il s’agira de la première passerelle uniquement dédiée à la mobilité douce au-dessus du canal. À côté de la bande asphaltée pour les transports en commun, cyclistes et promeneurs profiteront d’une zone en bois et d’une vue dégagée sur le canal et le futur parc “Allée du Kaai”, quai des Matériaux.

Beliris et la Ville de Bruxelles proposaient aux citoyens de baptiser cette passerelle, ils dévoilent aujourd’hui les cinq noms sélectionnés parmi ceux proposés. Il s’agit du “Pont d’ici”, du “Pont Zinneke”, “Pont Agnès Varda”, P”ont 22 mars” et “Pont Suzan Daniel”. Les internautes sont invités à voter pour celui qu’ils préfèrent.

Rédaction