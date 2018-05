La “Pride Parade”, la parade colorée et festive qui donne chaque année de la visibilité à la communauté LGBTI+ (sigle utilisé pour désigner les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes) belge dans le cœur de Bruxelles, aura lieu ce samedi 19 mai.

Le cortège, évènement central du “festival” Belgian Pride (4 au 20 mai), sera lancé à 14h30 près du Mont des Arts, dans la rue Ravenstein.

Le parcours précis de la parade, communiqué lundi, passe par la rue de la Putterie, puis Boulevard de l’Impératrice, avant de bifurquer sur la rue d’Arenberg. Le cortège prendra ensuite la direction de la rue des Fripiers, passera devant la Bourse avant de tourner dans la rue des Pierres, vers la rue de la Violette, la place du Vieux Marché aux Grains puis la rue de l’Escalier. L’heure d’arrivée prévue, sur le Boulevard de l’Impératrice à nouveau, est 17h00.

L’évènement ira de pair avec des perturbations au niveau du stationnement et de la circulation dans le centre-ville, prévient l’organisation. Le vendredi et le samedi, des rues autour du parcours seront interdites au stationnement, et la circulation sera bien sûr interrompue sur le circuit lui-même au moment de la parade, et ce pour plusieurs heures. Services d’urgence, riverains, utilisateurs des parkings et commerçants qui doivent absolument passer peuvent toutefois quitter le périmètre via quatre points de sortie prévus: Boulevard de l’Impératrice/rue de Loxum, rues du Marché aux Poulets/Marché aux Herbes/de Tabora/des Fripiers, rues du Marché au Charbon/de l’Amigo et Place Saint-Jean.

Autour de la thématique “Your Local Power”, avec le regard tourné vers les prochaines élections communales, la journée de samedi verra aussi un Pride Village s’installer sur le Mont des Arts, avec des animations toute la journée dès midi. L’organisation indique s’attendre cette année à “une participation record” autour de la parade.

Avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck