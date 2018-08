La Ville de Bruxelles se dit favorable à un élargissement du Ring

La Ville de Bruxelles a rendu son avis à la Werkvenootschap concernant le projet de l’élargissement du Ring de Bruxelles et elle ne semble pas suivre l’opposition des communes de Forest et de Jette.

La Ville de Bruxelles est plutôt favorable à l’élargissement du Ring de Bruxelles mais à certaines conditions, confie l’échevine de la Mobilité Els Ampe (Open VLD) à nos confrères de Bruzz. La commune a rendu son avis et ses commentaires à la Wekvenootschap, qui coordonne les futurs travaux du Ring au nom du gouvernement flamand. Et contrairement à Forest et Jette, Bruxelles imagine bien cet élargissement de l’autoroute qui entoure la capitale. “Nous avons une simulation qui montre qu’une extension réduirait le trafic sur nos routes”, explique l’échevine Els Ampe. “C’est le cas pour la chaussée romaine, mais aussi pour bien d’autres rues locales, principalement dans les quartiers de Laeken. Nous voyons l’élargissement du Ring de ce point de vue : moins de trafic de transit signifie une amélioration pour nous”.

Ce chantier ne doit toutefois pas se faire à n’importe quel prix, estime la Ville de Bruxelles, qui dévoile quelques conditions à cet élargissement. Elle demande notamment une meilleure infrastructure cyclable entre Laeken et Wemmel via le pont dans le prolongement de l’avenue Houba de Strooper ainsi qu’une meilleure liaison cyclable entre Laeken et Grimbergen près de l’autoroute A12 vers Willebroek.

► Lire aussi : La commune de Forest s’oppose au projet d’élargissement du Ring

La commune veut également qu’aucune sortie d’autoroute ne soit supprimée. En effet, le gouvernement flamand a évoqué dans ses plans la suppression de la sortie 8 vers Wemmel. “Nous ne voulons pas qu’une ou l’autre sortie soit fermée, car le trafic se concentrera alors vers une autre sortie”, estime Els Ampe. Or, la commune de Wemmel propose pour sa part la suppression de cette sortie n°8 afin d’alléger le trafic local dans ses artères. L’échevine bruxelloise propose donc “une simulation rationnelle” afin de trouver la meilleure solution pour les différentes localités impactées.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck