La Ville de Bruxelles et Saint-Gilles rendent des avis très critiques sur la station de métro Toots Thielemans

La Ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles ont réclamé plusieurs mesures avant le lancement d’une éventuelle construction de la station de métro Toots Thielemans, prévue sous l’avenue de Stalingrad d’ici 2024, révèle ce vendredi Le Soir.

La station de métro Toots Thielemans, prévue sous l’avenue de Stalingrad et sur le parcours de la future ligne de métro 3, continue d’attiser les critiques. Outre les associations de riverains qui ont déposé 81 réclamations lors de la commission de concertation du 19 décembre dernier, les autorités locales ont également émis des doutes concernant le projet de la Stib.

Selon Le Soir, qui a pu consulter les avis des communes de Bruxelles et de Saint-Gilles concernant ce projet, la Région de Bruxelles-Capitale risque de devoir changer sa copie d’ici les premiers travaux, normalement prévus fin 2019. La Ville de Bruxelles propose une série de mesures pour modifier les plans de la Région, alors que Saint-Gilles demande de “revoir le projet”.

Quels changements sont demandés par ces deux communes ? La Ville de Bruxelles demande notamment qu’une alternative soit étudiée, notamment pour maintenir en surface les lignes de tram 51 et 82 sur le boulevard du Midi, et ainsi éviter les travaux de construction de la nouvelle station de métro Lemonnier, à côté de la station de métro Toots Thielemans. La Ville demande également que la Stib s’engage à réaliser en prime la prolongation du tram 7 jusqu’à Albert, et à lancer une nouvelle ligne de tram jusqu’à Neder-Over-Heembeek (confirmée par la Région voici une semaine).

Un réaménagement complet du quartier

Tant la Ville que Saint-Gilles demandent également des alternatives de transports crédibles durant les trois d’interruption de la liaison Nord-Midi, lors du chantier. Les deux collèges rejettent également l’idée que les espaces publics soient reconstruits à l’identique et demandent à la Région une étude pour le réaménagement des avenues de Stalingrad, du boulevard Lemonnier ou encore de la Petite ceinture entre l’avenue Fonsny et le square de l’Aviation.

D’autres critiques concernent le chantier. La Ville de Bruxelles réclame une étude sur l’impact socio-économique pour chaque commerce et entreprise du quartier du chantier prévu sur cinq ans. Elle demande également que 5% du montant des travaux soit consacré au dédommagement des commerçants, maraichers et forains concernés par ce chantier.

Ces critiques ont été émises auprès de la commission de concertation, qui doit rendre son avis d’ici le 22 janvier prochain. La Région bruxelloise prendra ensuite une décision sur la demande de permis de la Stib.

Gr.I. – Photo : Stib