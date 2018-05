La Ville de Bruxelles remet à neuf plusieurs fresques de son parcours BD et en annonce des nouvelles

Trois fresques murales du célèbre parcours BD de la capitale ont été ou vont être remises à neuf par les services de la Ville de Bruxelles. Et trois autres vont bientôt apparaître.



Plusieurs fresques murales du parcours BD de la Région bruxelloise font actuellement l’objet d’une rénovation. Les fresques Tintin (de la rue de l’Étuve) et de Cori le Moussaillon (de la rue des Fabriques) ont été ainsi bénéficié d’un nettoyage par remise en peinture afin d’effacer et les tags qui avaient endommagé le bas des dessins. La fresque Boule et Bill (de la rue du Chevreuil) aura droit au même traitement au mois de juin.

En outre, la Ville de Bruxelles a annoncé qu’un vernis anti-tag a été posé sur la fresque du Passage (de la rue du Marché au Charbon), de Lucky Luke (de la rue de la Buanderie) et de Yoko Tsuno (de la rue Terre-Neuve). Et ce même vernis sera bientôt appliqué sur la fresque Asterix (de la rue de la rue de la Buanderie).

Enfin, l’échevine de la Rénovation Urbaine Clémentine Barzin (MR) confirme la réalisation de nouvelles fresques dans le cadre de ce parcours BD déjà riche d’une soixantaine d’oeuvres : la fresque Schtroumph près de la gare Centrale, la fresque Goblet dans la rue Népomucène et la fresque Ducobu dans la rue des Six Jetons.

Gr.I. – Photo : Belga/Benoît Doppagne