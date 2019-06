Ville de Bruxelles : les conseils communaux retransmis en direct dès le 1er juillet 2019

Le marché de diffusion en direct des conseils communaux de la Ville de Bruxelles a été attribué, annonce l’échevin Fabian Maingain dans un communiqué. La diffusion en direct commencera lors de la séance du 1er juillet.

“Je suis heureux de pouvoir mettre en oeuvre cette initiative SmartCity, essentielle pour rapprocher le politique et le citoyen. C’est un des outils garantissant une plus grande participation à la vie politique et transparence des décisions impliquant les Bruxellois”, indique Fabian Maingain.

Les conseils communaux seront donc accessibles sur internet à tous les citoyens, peu importe où ils se trouvent.

Le livestream sera disponible sur la page d’accueil du site de la Ville de Bruxelles.

BX1 – Rédaction