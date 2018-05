La ville de Bruxelles fait fermer un hôtel pas aux normes

Des scellés ont été posées ce matin sur un hôtel du boulevard du Midi. En cause, la dangerosité du bâtiment et le non respect d’une norme régionale. La ville de Bruxelles a pris un arrêté de fermeture.

Ce matin, les policiers de la zone Bruxelles-Capitale Ixelles ont fait évacuer un hôtel du boulevard du Midi. La cause de la fermeture de l’hôtel : le non respect de la législation régionale et le nom respect des normes incendie. Les propriétaires de l’établissement n’ont pas respecté l’ordonnance régionale sur le changement d’affectation. Les gérants n’ont pas fait la demande pour enregistrer le bâtiment comme établissement touristique. De plus, la ville de Bruxelles a reçu un rapport négatif de la part des services incendie. L’absence d’escaliers d’évacuation et de portes coupe feu sont à la base des inquiétudes des pompiers. Après plusieurs mises en demeure, la ville de Bruxelles a décidé d’agir en prenant un arrêté de fermeture.

De son côté, le propriétaire a fait savoir qu’il irait devant le Conseil d’Etat pour demander la suspension de l’arrêté. Selon lui, la Ville n’a pas tenu compte des travaux en cours comme l’installation de portes coupe-feu. De son côté, les autorités communales restent ferme : si l’exploitant ose rouvrir, l’entrée sera cette fois murée à ses frais.