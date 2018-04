Ville de Bruxelles: une bibliothèque communale fermée en urgence pour des raisons de sécurité

La bibliothèque communale Brand Whitlock, située rue de la Paille sur le territoire de la Ville de Bruxelles, a dû fermer ses portes vendredi pour cause d’instabilité du bâtiment. La réouverture n’aura pas lieu avant plusieurs années.

Linteaux en bois fragilisés, joints du mortier s’effritant ou encore plancher en bois menaçant de craquer: autant d’inquiétants constats fait la semaine dernière au sujet du bâtiment de la bibliothèque par le service de l’urbanisme. C’est ce que rapporte lundi la RTBF, après que la bibliothèque Brand Whitlock ait annoncé sa fermeture sur sa page Facebook. “Nous en sommes profondément désolés car nous avons beaucoup de plaisir à travailler pour vous, découvrir le livre qui vous plaira, être à l’affût des nouveautés, partager avec vous vos moments de lecture/des tranches de vie, écouter vos conseils”, indiquent ainsi les responsables de celle-ci.

Du côté du cabinet de l’échevine de l’Instruction publique Faouzia Hariche (PS), on confirme que le danger était imminent et on promet que les livres seront répartis entre les autres bibliothèques durant la période de rénovation. “On a reçu le rapport jeudi et la bibliothèque était fermée dès le vendredi. On avait de toute façon prévu de rénover le bâtiment. On ne sait pas à l’heure actuelle quand la bibliothèque pourra rouvrir. Les livres seront répartis dans les autres bibliothèques et les activités qui s’y tenaient auront lieu ailleurs”, précise son porte-parole Nicolas Manzone.

