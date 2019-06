Une quantité de 86 kilos de drogue découverte à la suite de perquisitions à Bruxelles

La police fédérale judiciaire de Bruxelles a saisi, lors de perquisitions en région bruxelloise ces deux dernières semaines, une quantité totale de 86 kilos de cannabis et de marijuana. Plusieurs personnes ont été interpellées. L’opération s’inscrivait dans le cadre du Plan canal.

“La section grand banditisme de la police fédérale judiciaire de Bruxelles a exécuté, ces deux dernières semaines, diverses perquisitions en région bruxelloise. Lors des opérations, 75 kilos de cannabis et 11 kilos de marijuana ont été saisis, et sept personnes ont été arrêtées“, a communiqué la police fédérale, mercredi.

“Lors de la première vague de perquisitions, plusieurs personnes ont été interpellées et une quantité de 75 kilos de résine de cannabis a été saisie ainsi que six véhicules et une somme d’argent de 20.000 euros. Pendant l’opération, trois personnes en séjour illégal ont été interpellées et mises à disposition de l’Office des étrangers. Quatre autres personnes ont été placées sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction“, précise la police.

“Le 27 mai dernier, une deuxième série de perquisitions ont été effectuées au cours desquelles 11 kilos de marijuana ont été saisis et trois personnes ont été interpellées puis déférées devant le juge d’instruction. Celles-ci ne sont pas connues de la justice“, a encore déclaré la police fédérale.

Ces perquisitions se sont déroulées dans le cadre du Plan canal, élaboré en 2016 par le gouvernement fédéral pour renforcer les enquêtes en matière de terrorisme, et notamment mettre au jour les activités illégales destinées à financer le terrorisme.

Belga