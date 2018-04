Une panne de courant perturbe la circulation dans plusieurs tunnels de Bruxelles

Le tunnel du Cinquantenaire a également fermé en raison d’une panne d’électricité dans une partie de Bruxelles. Il n’était plus alimenté en électricité, donc le système d’évacuation de l’air ne fonctionnait plus.

Une panne d’électricité est survenue ce samedi, aux alentours de midi, au poste de haute tension Charles-Quint, écrit Le Soir sur son site internet. Trois communes bruxelloises ont été touchées: Schaerbeek, Saint-Josse et Bruxelles-Ville.

“Il y a eu un défaut sur un câble haute tension, ce qui a provoqué le déclenchement complet du poste“, a indiqué Philippe Massart, porte-parole de Sibelga, à RTL Info. “C’est un poste important, qui couvre un morceau de Saint-Josse, une grande partie de Schaerbeek et un petit morceau de Bruxelles-ville du côté du quartier européen.”

#update panne : un défaut sur un câble Sibelga à fait déclencher le transfo du poste Elia. Nous sommes en train de reconstruire en ce moment le réseau. Les premiers clients ont déjà du courant. Encore un peu de patience. — Sibelga (@sibelga) April 21, 2018

Peu après 13h, la panne était résolue sur l’ensemble des trois communes, indique Sibelga sur son site internet.

Toujours selon nos confrères, le tunnel du Cinquantenaire a également fermé un moment en raison de la panne. Il n’était plus alimenté en électricité, donc le système d’évacuation de l’air ne fonctionnait plus. Les tunnels Reyers et Belliard ont eux aussi été fermés au trafic, ce qui a causé quelques embarras de circulation. Ils ont pu être rouverts entre 13h50 et 14h05

