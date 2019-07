Un kiosque zéro déchet bientôt installé sur la place De Brouckère

Un nouveau kiosque horeca va faire son apparition sur la place De Brouckère, en face du cinéma UGC.

C’est le commerce horeca La Fermerie qui s’installera en septembre dans le nouveau kiosque de la place De Brouckère, annonce La Capitale ce jeudi. Cet espace animera ainsi le piétonnier rénové de la place, et sera installé près de la sortie du métro, en face du cinéma UGC.

La Fermerie proposera ainsi un menu local (grâce à l’appui de la Ferme Nos Pilifs, de la ferme urbaine Le Début des Haricots ou encore de la ferme-abattoir de Bighs) et biologique : soupes, bowls, boissons bio, gâteaux faits maison… Les menus seront adaptés au fil des saisons, et le commerce visera le zéro déchet.

La Fermerie a obtenu cette concession via l’appel d’offres de la Ville de Bruxelles lancé en mai dernier. Le commerce doit ouvrir d’ici le mois de septembre et obtient un contrat d’un an, renouvelable.

Gr.I. – Photo : BX1