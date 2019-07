Un camion arrache les lignes aériennes à Louise : les lignes 8, 92, 93 et 97 perturbées

Un camion a arraché les lignes aériennes près du rond-point Louise, annonce la STIB.

Comme l’a révélé la DH, un camion a arraché les lignes aériennes sur l’avenue Louise, non loin du rond-point Louise, ce vendredi matin vers 11h15. Les lignes sont tombées sur la voirie et les équipes techniques doivent désormais refixer ces lignes en hauteur. “La circulation des trams risque d’être interrompue durant quelques heures”, confirme la porte-parole de la STIB, Françoise Ledune.

Les trams 8, 92, 93 et 97 ne circulent plus entre Botanique et Louise, suite à cet accident. Des bus ont été mis en place entre Botanique et Louise pour assurer le transport des voyageurs. La STIB conseille également de prendre le métro entre ces stations, le temps de la réparation.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View