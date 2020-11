Un appel à projets lancé pour la rénovation de la Banque nationale

Le but est de pouvoir y accueillir, d’ici 2028, l’ensemble du personnel aujourd’hui réparti dans plusieurs bâtiments.

Un appel à projets a été lancé pour la rénovation en profondeur du siège bruxellois de la Banque nationale de Belgique (BNB), annonce jeudi le maître architecte de la Région bruxelloise. Le but est de pouvoir y accueillir, d’ici 2028, l’ensemble du personnel aujourd’hui réparti dans plusieurs bâtiments. Le coût du projet est estimé à 100 millions d’euros HTVA. La date limite de remise des candidatures a été fixée au 14 janvier prochain.

1.500 postes de travail

Le bâtiment abritant le siège de la BNB, situé non loin de la gare de Bruxelles-Central, ne correspond plus aux attentes de la Banque, qui veut évoluer en matière de nouvelles manières de travailler, où coopération et productivité intellectuelle seraient au centre.

L’institution aspire en effet à un immeuble performant, doté notamment de 1.500 postes de travail, d’un centre de conférences, de vastes installations de réunion et de formation, d’une fonction de guichet public et de plusieurs équipements de soutien.

Des lignes directrices

Des lignes directrices en matière d’urbanisme, d’architecture et du patrimoine ont déjà été déterminées: durabilité, ouverture du bâtiment et respect de son historique, “qui combine monumentalité et une certaine dignité”, notamment dans le choix de matériaux sophistiqués.

Une shortlist de 5 candidats

Le maître architecte bruxellois recherche donc une équipe pluridisciplinaire capable de maîtriser tous les services de base d’un dossier de conception ainsi que toutes les autres disciplines nécessaires à la parfaite exécution du projet.

Cinq candidats seront finalement sélectionnés, avant le choix final du lauréat.

> L’appel à projets disponible ici

Belga