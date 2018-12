Les travaux de la rue Neuve provisoirement en pause

Le chantier de rénovation de la rue Neuve, à Bruxelles, est en pause : les travaux sont mis à l’arrêt jusqu’au 31 janvier 2019 inclus, annonce Beliris.

En cette période chargée pour les magasins de la rue Neuve, entre les achats de fin d’année et les prochaines soldes de janvier, Beliris annonce que le chantier de rénovation de la rue commerçante la plus célèbre du centre de Bruxelles est actuellement en pause. Depuis le 21 décembre et jusqu’au 31 janvier 2019, les travaux sont interrompus pour permettre aux clients de faire leurs achats en toute quiétude.

Quatre zones du chantier sont actuellement terminés et deux nouvelles zones devraient suivre en 2019. Les travaux entre les rues Fossé aux Loups et Finistère devraient être terminés pour la fin de l’été, selon Beliris, et seront suivis par la deuxième partie entre la rue du Finistère et Rogier.

Ces travaux se dérouleront de la même manière que les premiers chantiers : les travaux bruyants ne seront pas effectués avant 10h00, les piétons auront toujours des passages d’au moins 4 mètres de large, et les zones de chantier seront dispersées sur toute la rue pour permettre une bonne circulation des piétons, des véhicules de livraison et des éventuels véhicules d’urgence.

Gr.I. – Photo : Yannick Vangansbeeck/BX1