Trafic routier modifié, espace sans voitures… : un nouveau plan de mobilité testé au Bois de la Cambre

Dès ce lundi 14 septembre, un nouveau test de mobilité sera effectué au Bois de la Cambre, pour une durée de deux mois.

Suite aux différentes concertations avec les communes d’Ixelles, d’Uccle, de Watermael-Boitsfort, de Rhode-Saint-Genèse et de Linkebeek, la Ville de Bruxelles et la Région Bruxelloise vont mettre en œuvre un test dès ce lundi 14 septembre dans le Bois de la Cambre pour une période de deux mois. La solution mise en œuvre sera analysée tout au long de cette période.

“La situation testée doit permettre d’apaiser le Bois de la Cambre en y équilibrant au mieux ses deux rôles essentiels: à la fois l’un des poumons verts indispensables de la capitale et une connexion importante de la Région Bruxelloise“, annonce la Ville de Bruxelles dans un communiqué de presse.

>> Le plan de circulation du bois de la Cambre, chemin de la discorde entre la Ville de Bruxelles et Uccle

Concrètement, le trafic routier sera canalisé sur l’avenue de Diane, entre l’avenue Louise et l’avenue de la Belle Alliance. L’avenue Diane sera mise en double sens avec deux bandes en direction du centre et une bande en direction du sud. Le carrefour entre la chaussée de la Hulpe et l’avenue F. Roosevelt sera adapté pour absorber le flux de voitures qui se dirigent vers le centre. En parallèle, la boucle sud autour du lac, de l’avenue de Flore et de l’avenue de la Laiterie sera réservée aux piétons, familles, cyclistes, sportifs et randonneurs. L’ensemble du Bois de la Cambre sera interdit aux voitures les dimanches.

