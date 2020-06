Toutes les piscines ne rouvriront pas le 1er juillet en Région bruxelloise

Les directives précises et définitives sont arrivées vendredi 26 juin. Trop court pour certaines piscines pour permettre une ouverture au 1er juillet.

Elles se disaient prêtes dès le 15 juin et pourtant, certaines piscines ne rouvriront pas leur bassin le 1er juillet. Les directives précises pour l’accueil du public sont arrivées vendredi et pour beaucoup d’établissements, il faut au moins dix jours pour remettre l’infrastructure en place. C’est notamment le cas des piscines des deux Woluwe et de Watermael-Boitsfort qui ont même décidé de s’unir pour économiser un peu. “Nous avons fait un groupe de travail afin de mettre en place les mêmes procédures et même de disposer d’un outil informatique commun pour effectuer les réservations. Cependant, nous ne rouvrirons que le 13 juillet, explique Jean-François de Le Hoye (MRGMH), échevin des Sports à Watermael-Boitsfort. Heureusement, les consignes ont été un peu assouplies ce qui va nous permettre de rentrer dans les frais.”

Concrètement pour sauter dans le grand bain, il faudra réserver sa tranche horaire. Dans ces trois piscines bruxelloises, les nageurs pourront rester 45 minutes dans l’eau et disposeront d’un quart d’heure dans les vestiaires. Lorsqu’elles seront sorties, le personnel devra tout désinfecter. Pour le Calypso, au maximum 47 personnes pourront se trouver simultanément dans l’eau.

À Saint-Gilles, on se prépare toujours à la réouverture. Du côté de Molenbeek, une décision sur l’ouverture est attendue ce mercredi 1er juillet. À Saint-Josse, aucune date n’est avancée tout comme à Uccle. La piscine Némo 33 et sa fosse resteront aussi fermées même si le restaurant et le magasin de plongée sont eux ouverts.

À Evere, la piscine n’ouvrira pas avant septembre. Quant à celles d’Ixelles, de Ganshoren et de Schaerbeek, elles sont en travaux.

Où aller nager le 1er janvier?

Les piscines privées dans les centres sportifs seront ouverts. À Etterbeek, l’Espadon ouvrira aussi ses portes avec des plages horaires de 2 heures maximum. Une liste de consignes est disponible sur le site du centre sportif. Le port du masque sera obligatoire jusqu’aux douches et il sera possible de déposer son masque au bord du bassin dans une pochette donnée à l’accueil.

À la Ville de Bruxelles, les piscines des Marolles et de Laeken ouvrent ce mercredi mais celle de Neder restera fermée.

Vanessa Lhuillier – Photo: BX1