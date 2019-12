Swapfiets propose trois mois d’abonnement gratuits en échange de vélos hors d’usage

La société Swapfiets offre trois mois d’abonnement gratuit aux cyclistes qui viendraient lui déposer un vélo hors d’usage. “La perspective de ces froides et sombres journées, les cyclistes ont encore plus intérêt à avoir un vélo en parfait état de marche.”, explique l’un des responsables de la société dans un communiqué.

Née aux pays-bas, Swapfiets est présente à Bruxelles depuis un peu plus d’un an. Son concept : pour 17,50 euros par mois (15 pour les étudiants), les clients reçoivent un vélo de qualité avec 7 vitesses, double cadenas, éclairage et une assurance vol. Au moindre problème, un mécanicien Swapfiets intervient sur place en moins de 24 heures pour réparer le vélo ou l’échanger avec un autre.

Les bicyclettes hors d’usage réceptionnées par Swapfiets à l’occasion de cette campagne hivernale seront transformées en râteliers à vélo; celles qui roulent encore seront réparées et donnée à “The refugee next door”, une ONG belge active en Ouganda pour aider les enseignants à se déplacer.

S.R. – Rédaction Web