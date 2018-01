Succès de foule pour l’expo “Islam, c’est aussi notre histoire”

60 000 visiteurs ont eu l’occasion de découvrir l’exposition.

Repoussée plusieurs fois à cause des attentats de Paris en 2015 puis ceux de Bruxelles en 2016, l’exposition “Islam, c’est aussi notre histoire” s’est finalement tenue durant 4 mois à l’espace Vanderborght. A travers elle, les organisateurs ont souhaité démontrer que l’islam n’est pas une importation récente mais une partie intégrante de la civilisation européenne depuis près de 13 siècles.

60 000 visiteurs ont eu l’occasion de découvrir l’héritage des civilisations ottomane et arabe sur le sol européen. Œuvres d’art ou encore objets de tous les jours, la culture islamique a influencé l’Europe pendant le règne musulman sur la péninsule ibérique, puis via l’empire Ottoman, et enfin pendant la période coloniale.

Reportage: Diane Warland et Camille Dequeker