Stib: début d’un chantier de trois mois à l’arrêt de tram De Wand

L’arrêt de tram et de bus De Wand à Laeken ne sera pas desservi durant trois mois en raison de travaux de la Stib visant à remplacer les rails de tram, rapporte Bruzz. Les lignes de tram 3,7 et 19 et le bus 53 seront déviés.

Selon la Stib, quelque 1.000 trams passent chaque jour par De Wand, qui est donc un noeud de transport important dans le nord de la capitale. “Les rails et les aiguillages sont usés et doivent être remplacés. Les travaux préparatoires débutent ce dimanche 13 mai. C’est pourquoi la ligne de tram 3 est interrompue entre les arrêts Docks Bruxsel et Esplanade et la ligne de tram 7 entre Docks Bruxsel et Heizel. Des bus-navettes ont été prévus”, explique Bruzz.

J.Th.