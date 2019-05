Selon Didier Reynders (MR), le MR bruxellois ne veut pas de l’interdiction de l’abattage rituel

Le président de la régionale bruxelloise MR prend des libertés importantes avec la vérité sur le sujet, indique une vidéo postée vendredi par le chroniqueur Michel Henrion et filmée avant l’affaire du tract d’Ecolo.

Le MR ne s’est pas montré tendre avec Ecolo à la suite de la découverte d’un tract ciblant spécialement la communauté musulmane et distribué sur un marché à Laeken. De nombreux libéraux ont tiré à boulets rouges sur les écologistes, les accusant de communautarisme. “On voit clairement qu’Ecolo est favorable à l’abattage sans étourdissement. La protection animale ne résiste pas à l’envie de gagner quelques voix supplémentaires… Flagrant délit de double discours”, lâchait notamment le porte-parole Georges-Louis Bouchez. Il apparaît néanmoins que le président de la régionale MR Didier Reynders n’est pas exempt de tout reproche en la matière. Dans une vidéo filmée avant l’affaire et circulant depuis vendredi, le libéral assure à une personne d’origine étrangère que le MR n’a jamais proposé de textes visant à interdire l’abattage rituel et ne le fera pas.

“On n’a jamais proposé quoique ce soit à Bruxelles sur le sujet. Il n’y a pas de proposition d’ordonnance proposée sur le sujet. On n’en proposera pas. Mais on est aussi dans un environnement tout à fait différent. Je suppose que vous avez déjà été dans des villes wallonnes. On n’est pas exactement dans le même type de relations avec les pratiques. Ce que nous disons, c’est que dans une agglomération comme la Région bruxelloise, il n’y a pas de raison d’avancer dans cette voie-là. Mais la pression est beaucoup plus forte quand vous êtes dans une région rurale comme beaucoup de régions en Wallonie. Ce n’est pas avec nous que cela se fera”, explique-t-il.

Le député régional David Weytsman (MR), présent, promet : “On fera le nécessaire pour que cela ne monte pas au Parlement bruxellois”. Le MR a évidemment le droit de changer d’avis, mais le parti a bien en revanche tenté d’interdire la pratique. Et récemment. Pas plus tard qu’en février dernier, le Parlement bruxellois s’est penché sur une proposition d’interdiction proposée par les députés Dominique Dufourny, Marion Lemesre et l’ex-MR Alain Destexhe.

J. Th. – Photo: Laurie Dieffembacq/ Belga