Seafood, le plus important salon européen sur les produits de la mer, accueille plus de 28.000 visiteurs au Heysel

Le salon Seafood Expo Global, qui organise sa 26e édition jusqu’au 26 avril sur le plateau du Heysel, est le rendez-vous incontournable pour la filière des produits de la mer : près de 28.000 professionnels venus de 150 pays et 1.850 exposants de 79 pays sont attendus durant ces trois journées consacrés aux professionnels des produits marins.

S’il n’est pas ouvert et reste plutôt discret pour le grand public, le salon Seafood organisé depuis plus de 25 ans au Palais des Expositions du Heysel est le plus important salon professionnel d’Europe en ce qui concerne les produits de la mer. Durant les trois jours d’exposition, c’est l’ensemble de l’économie bruxelloise qui profite de ces tractations entre professionnels : le secteur hôtelier voit près de 80% de ses chambres occupées par des exposants et visiteurs du Seafood.

L’occasion de ce salon est également de découvrir les nouvelles tendances autour des produits de la mer, notamment les plats préparés ou rapides à cuire. Le développement durable et la traçabilité sont également des “plus” pour les consommateurs aujourd’hui.

■ Reportage de Catarina Letor et Ana Lawan.