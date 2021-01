Schuman : “L’objectif est d’inaugurer la place réaménagée au cours de cette législature”

Interrogée par le député bruxellois David Weytsman (MR), la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt (Groen) a donné quelques détails quant au réaménagement du rond-point Schuman.

Le 17 novembre 2020, la commission de concertation a rendu un avis positif sous conditions concernant le réaménagement du rond-point Schuman en une place principalement piétonne. À l’époque, la commission de concertation demandait notamment davantage de transparence quant à l’impact sur le trafic, l’étude de la manière dont ce trafic pourra être régulé dans le quartier Schuman, et une remise en question de la quantité d’espaces verts sur la place.

La Région bruxelloise doit désormais décider, suite à ces recommandations, si un permis pourra être délivré, pour pouvoir débuter les travaux dans le quartier européen.

“Des associations signalent à quel point on minéralise la Région”

Le député bruxellois David Weytsman (MR) a interrogé ce mardi, en commission Mobilité du Parlement bruxellois, la ministre de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt (Groen) quant aux suites de ce projet. Il a notamment demandé les changements apportés au projet, notamment concernant les espaces verts. “Des associations et comités de quartier signalent à quel point on minéralise la Région bruxelloise, citant les places Rogier, De Brouckère et Flagey ou le carrefour de l’Europe. Je partage leur avis, ainsi que les citoyens et associations du quartier européen qui demandent également un peu plus d’arbres et moins de béton”, interpelle l’élu libéral.

“De nombreux arbustes et plantes vertes sont prévus“, répond Elke Van den Brandt. “Des bandes de plantations continues seront mises en œuvre sur l’avenue de Cortenbergh, présentant des arbres et des massifs végétaux variés. La zone à droite de la sortie du tunnel, sur l’avenue de la Joyeuse Entrée, sera transformée en parterre végétalisé. (…) Dans l’axe de la rue de la Loi, les arbres prévus sont soit plantés en pleine terre, soit dans des jardinières prévues spécialement pour une croissance à long terme. Actuellement, le projet de la place ne végétalise pas la zone centrale, pour offrir la possibilité d’organisation de manifestations récréatives ou politiques”, précise-t-elle encore.

Une réponse qui ne satisfait pas David Weytsman, qui propose pour sa part “l’instauration d’un maillage vert qui partirait du rond-point Schuman et irait jusqu’au parc Léopold”.

Inquiétudes sur le trafic automobile

Il a également attiré l’attention de la ministre sur le potentiel report de trafic automobile sur les zones résidentielles du quartier européen, et l’annonce d’une nouvelle étude de mobilité autour des nouveaux aménagements prévus. “Le principal flux de circulation restera la liaison entre l’avenue de Cortenbergh et la rue de la Loi, mouvement qui sera contrôlé grâce à un effet d’étranglement (passage de trois à deux bandes, puis une). Un flux moins important passera dès lors effectivement par l’avenue de la Joyeuse Entrée”, précise Elke Van den Brandt, en réponse à une question plus particulière sur l’avenue de la Joyeuse Entrée, passée de 30 km/h à 50 km/h suite au plan Good Move.

Concernant l’étude de mobilité promise, la ministre indique que “les travaux sont en cours et devraient livrer des résultats début 2021″ et que “Bruxelles Mobilité prépare des réponses

spécifiques aux différentes questions” concernant les conditions émises par la commission de concertation autour de ce projet d’urbanisme.

Enfin, concernant les délais de ce chantier, Elke Van den Brandt précise que les permis dépendent désormais d’urban.brussels. “L’objectif est de pouvoir réaliser les travaux et d’inaugurer le rond-point Schuman réaménagé au cours de cette législature, mais nous devons bien entendu respecter les procédures en vigueur”, dit encore la ministre.

Gr.I. – Photo : D.R.